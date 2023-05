Analist spreekt duidelijke taal: "De Bruyne? Courtois is daarom nog altijd de beste van de twee"

Dinsdagavond stonden Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne in de Champions League tegenover elkaar. Real Madrid en Man City speelden 1-1 gelijk.

Het heenduel in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City leverde dinsdag geen winnaar op. Met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne speelden twee Rode Duivels de hoofdrol.

De Bruyne scoorde het enige doelpunt van de bezoekers, terwijl Courtois enkele zo goed als gemaakte doelpunten alsnog wist te verhinderen. De twee met elkaar vergelijken is een heel moeilijke opdracht.

“Dat is appelen met peren of zelfs met citroenen vergelijken. Dat gaat niet”, vertelt analist Wim De Coninck aan Gazet van Antwerpen. Al heeft hij op dit moment wel één stevige bedenking bij de vergelijking van wie de beste is

“Al kan je één ding zeggen: zolang Kevin de Champions League niet heeft gewonnen, is Courtois de beste. De dag dat dat gebeurt, is Kevin de beste voor mij. Wat hij doet, is moeilijker dan wat Thibaut doet. Die heeft zijn lengte als doelman mee.”