De druppel in het blunderboek van RSC Anderlecht? "Voor de supporters was de maat vol"

RSC Anderlecht is al vijf jaar grondig op de sukkel. Dit seizoen werd het absolute dieptepunt bereikt.

De neerwaartse spiraal van RSC Anderlecht begint eigenlijk al vijf jaar geleden, toen Marc Coucke de club overnam en heel wat personeel uit Oostende mee naar het Lotto Park bracht.

Toen de nieuwe eigenaar zich ook ging mengen met de transfers en acht miljoen euro op tafel legde voor Bubacarr Sanneh, wat uiteindelijk een miskoop bleek, kwam al het eerste grote gerommel.

Maar ook Wouter Vandenhaute nam beslissingen die niet geapprecieerd werden. “Eerst door Frank Vercauteren de uitgang te wijzen omdat die niet langer met Vincent Kompany door één deur kon”, zegt analist Yves Taildeman aan Knack.

Daarna was ook Vincent Kompany aan de beurt en dit seizoen liep de emmer helemaal over. “Als je dan ziet wat er nog volgde: Felice Mazzu, de dubieuze transfers van Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo voor meer dan vier miljoen euro en de affaire-Jean Kindermans… Voor de supporters was de maat vol.”