Thibaut Courtois richt zich tot de scheidsrechter na duel tegen Man City

In de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League speelden Real Madrid en Manchester City 1-1 gelijk. Thibaut Courtois speelde opnieuw een sterke partij.

Thibaut Courtois behoedde Real Madrid van een blamage. Hij pakte enkele ballen die bij veel andere doelmannen gegarandeerd een doelpunt zouden opleveren. Enkel collega-Rode Duivel Kevin De Bruyne kon hem een keertje kloppen.

De doelman van de nationale ploeg kon leven met het gelijkspel. “Het was een leuke wedstrijd vol druk en adrenaline, en dat in een geweldige atmosfeer hier in Bernabeu. Dit zijn de wedstrijden waarvoor we voetballer zijn geworden”, klonk het achteraf.

Madrid plooide niet massaal terug, zoals een beetje verwacht werd. “We wisten dat Manchester City een team is met grote kwaliteiten en spelers die heel sterk zijn in het vinden van de ruimte achter de defensie. Dat is ook de sterkte van Haaland. Dat wilden we dus vermijden en dat hebben we uitstekend gedaan.”

Over het tegendoelpunt richtte Courtois zich aan de scheids van dienst. “Aan die goal ging er een penaltyfase vooraf. Oké, de ref fluit hem niet, maar dan is het gewoon corner. Op de aanval daarop slikken we een doelpunt. Ik begrijp dat je als scheidsrechter niet alles kan zien, maar dit is wel zuur.”