'Het plan 2023' krijgt vorm bij Club Brugge: volgend seizoen gaat blauw-zwart deze kaart nog meer trekken

De zomermercato kondigt zich nu al bewogen aan bij Club Brugge. Blauw-zwart wil zijn kern opkuisen en tevens cashen op een aantal jongens die op een transfer azen. Er zullen dus nieuwe spelers komen, maar ook de kaart van de jeugd zal getrokken worden. In navolging van wat Rik De Mil introduceerde.

Club haalde op miraculeuze wijze de top vier. Dat was voor het seizoen uiteraard niet het doel of de betrachting. De kern was gebouwd om op verschillende fronten mee te strijden. Met het bereiken van de knockoutfase van de Champions League leek er nog geen vuiltje aan de lucht.

Het seizoen moest de bevestiging worden voor al wat Club de voorbije jaren reeds opbouwde. Dat liep anders. Doordat ze volgend seizoen geen CL spelen, zullen enkele spelers die door de mand vielen ook moeten vertrekken. Maar tevens wil het bestuur de kaart van de jeugd trekken.

Volgend seizoen tijd voor 'het fenomeen'

Met Jorne Spileers hebben ze al een toptalent vast in de basis staan. Nu al is tweederde van de kern 24 jaar en jonger en zijn er slechts drie spelers ouder dan 30, waaronder Hans Vanaken en Simon Mignolet.

Rik De Mil lanceerde er nog een paar waar men veel vertrouwen in heeft. De Mil had natuurlijk het voordeel dat hij hen allen goed kende door zijn verleden als beloftencoach. Zo hebben lokale talenten als Kyriani Sabbe (18), Cisse Sandra (19), Chemsdine Talbi (18) en Romeo Vermant (19) de voorbije weken speelminuten gekregen en dromen ze van 'een scenario à la Jorne Spilleers'. Een lijstje waaraan Lynnt Autdoor (19) had kunnen worden toegevoegd als een blessure hem sinds februari niet had afgeremd.

© photonews

Binnen Club horen we echter dat het grootste talent geen Belg is. Antonio Nusa is naar verluidt een fenomeen op training. Volgend seizoen zou de 18-jarige Noor helemaal moeten doorbreken. Met ook de terugkeer van Maxim De Cuyper (22) van zijn uitleenbeurt aan Westerlo, kan Club straks een héél jonge basisploeg opstellen, weliswaar omringd met de nodige ervaring.

Het bevestigt het goeie werk dat dit seizoen bij Club NXT geleverd werd. Met een derde plaats kunnen ze heel tevreden zijn met het experiment. Drie jaar geleden onthulde Pascal De Maesschalck, toen verantwoordelijk voor jeugdopleiding, het bestaan ​​van een “2023-plan”: “Tegen die tijd zouden we graag vijf lokale spelers in de basiself van het eerste elftal hebben."

Een snel te vinden balans

Door zijn jongeren echte speeltijdvooruitzichten te bieden, kan Club ook het vertrek van zijn grootste beloften voor een schijntje vermijden. Binnen de directie zit het vertrek van Noah Mbamba en Arne Engels naar de Bundesliga voor samen 450.000 euro nog in ieders gedachten. Zouden ze zijn vertrokken als ze vaker hun kans hadden gehad in het eerste elftal?

Talenten uit het opleidingscentrum speeltijd geven zou een positief signaal zijn om ze aan te moedigen langer te blijven. Al is het moeilijk een balans te vinden. Voor een man als Bart Verhaeghe bestaan overgangsseizoenen niet meer. Dat ligt al lang achter hen.

Jeugd introduceren gaat echter altijd gepaard met groeipijnen, vraag het maar aan Anderlecht.