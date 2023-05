Wouter Vrancken krijgt richting het duel met Union een mooie opsteker te verwerken

Het lijkt erop dat Carlos Cuesta bij KRC Genk terugkeeert. Hij heeft de afgelopen dagen meegetraind en lijkt inzetbaar tegen Union.

Een maand geleden viel Carlos Cuesta in het duel tegen Standard geblesseerd uit. De centrale verdediger had immers een enkelblessure opgelopen.

Lange tijd moest Cuesta individueel trainen, maar woensdag trainde hij zonder problemen met de groep mee. En ook donderdag verteerde hij de training goed.

Enkel de vrijdagtraining kan Cuesta nog tegenhouden. Als hij die training ook goed verteerd, is hij inzetbaar voor het duel van zondag op het veld van Union.

Verder kon trainer Wouter Vrancken over een zo goed als volledig fitte kern beschikken, wat goed is voor de wedstrijd tegen Union. Enkel Jay-Dee Geusens trainde individueel. Hij is nog herstellende van een knieblessure.