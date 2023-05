Allerlei verhalen gaan rond over zijn toekomst, maar nu alweer een nieuwe opmerkelijke passage in saga rond Messi

Wat is dat toch allemaal met Lionel Messi? Over zijn toekomst doen allerlei verhalen de ronde, maar ondertussen gaat hij wel opnieuw aan spelen toekomen bij PSG.

De man die dit jaar zijn land de wereldbeker bezorgde, kwam in het oog van de storm te staan in Parijs na een slecht getimede trip naar Saoedi-Arabië. Messi miste trainingen en werd door PSG geschorst. Nadien doken ook geruchten op over een eventueel volgend voetbalavontuur in het Midden-Oosten.

Ondertussen lijken de brokken met de beslissingsnemers in Parijs stilaan gelijmd. "Met plezier hebben we Leo opnieuw onthaald. Hij traint nu opnieuw met de goesting om te spelen voor de ploeg. Hij is in staat om op het veld een vrije speler te vinden en doet mee in de offensieve animatie", sprak trainer Christophe Galtier al terug lovend over hem.

Sereen en gemotiveerd

"Ik heb dinsdag met hem over zijn terugkeer gesproken", ging Galtier verder. Hij gaf een serene en gemotiveerde indruk, hij wil nog een titel pakken in Frankrijk." Haast terloops gaf de Fransman ook nog mee dat Messi aan de aftrap zal komen in de thuiswedstrijd tegen Ajaccio. Het zal dan ook uitkijken zijn naar de reactie van de fans.