Ex-topschutter plakt straf bedrag op zomertransfer van Openda richting Premier League

Loïs Openda doet het bijzonder goed in Ligue 1. Hij scoorde dit seizoen al 19 doelpunten voor Lens.

In het seizoen 1993-1994 werd Roger Boli topschutter bij Lens met 20 doelpunten. Hij is er zeker van dat Loïs Openda dit seizoen zijn record nog zal verbreken. Volgend seizoen niet, want Boli verwacht dat de Rode Duivel deze zomer zal vertrekken.

“Ik denk dat het moeilijk wordt voor Lens om hem volgend seizoen nog aan boord te houden”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Ik weet dat zijn zaakwaarnemer achter de schermen druk in de weer is, want er zijn veel kandidaten.”

Volgens Transfermarkt is Openda op dit moment 20 miljoen euro waard. Hij heeft nog een contract tot 2027 bij Lens, maar dat zal geen hindernis zijn om hem te laten vertrekken. Boli denkt ook te weten waar Openda heen zal trekken.

“Ik heb gehoord dat Arsenal hem op de voet volgt. Hij moet er het beste van maken. Voor Lens zal het ook een goede financiële deal zijn. Zijn prijs ligt vandaag tussen de 30 en 40 miljoen”, weet Boli nog te vertellen.