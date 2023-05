Mbokani, de man die nog veel ploegen kunnen gebruiken, laat zich uit over zijn toekomst

Dat SK Beveren nog altijd uitzicht heeft op de promotie (al is het een waterkans) is voor een groot deel te danken aan Dieumerci Mbokani. De Congolese spits lijkt maar niet te verslijten. Dat toonde hij dit seizoen nog eens.

15 doelpunten en 8 assists, dat is geen slecht rapport. "Ik ben heel tevreden over mijn seizoen, zeker omdat ik pas later kon aansluiten”, zegt Mbokani in GvA. “Ik ken de competitie en heb het hier al eerder bewezen."

"Het was mijn rol om doelpunten te maken. Et voilà. Ik wist op voorhand dat ik hier zou scoren. Als je op mijn leeftijd nog vijftien doelpunten kan maken, mag je heel blij zijn.”

Beveren moet nu hopen op RSCA Futures om punten af te pakken van RWDM. En zelf moeten ze uiteraard winnen van Club NXT. "Hopelijk kan RSCA Futures iets forceren. Ze hebben in de play-offs nog geen enkele keer kunnen winnen. Misschien willen ze er nu alles aan doen om hun seizoen toch nog een beetje glans te geven?”

Zoals eerder gezegd: een waterkans. Maar wat betekent promotie of niet voor de toekomst van Mbokani? “Als we kampioen spelen dan blijf ik. Dat staat zo in mijn contract. Wat als we niet promoveren? Dan moet de club beslissen, maar dat behoort zeker ook tot de mogelijkheden.”