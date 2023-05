Uitblinker JPL is het niet eens met zijn transferprijs: "Ik ben veel meer waard"

Standard wil het seizoen in schoonheid afsluiten en daarvoor hebben ze een Aron Donnum in topvorm nodig. De aanvaller wil ook geselecteerd worden voor de Noorse nationale ploeg en heeft er dus alle belang bij om te presteren. Mogelijk ook voor een transfer...

Maar zijn mening daarover is veranderd. Donnum wou eerst weg, maar heeft nu de knop omgedraaid. "Er is geen reden waarom ik hier volgend jaar niet zal zijn", zegt hij in LDH. "Ik denk dat iedereen blij is om hier te zijn. Dat geldt voor de coach en de spelers. Als we hetzelfde kader behouden, kunnen we volgend seizoen geweldige dingen doen."

Deze week bracht het datacenter CIES de transferwaardes van de spelers in de Jupiler Pro League uit. Donnum kreeg een prijs van vijf miljoen euro opgeplakt en is daarmee de duurste Rouche uit de kern.

“Ik ben veel meer waard dan dat”, lachte de winger. "Het is een mooi compliment, het is gaaf om te horen, maar ik ben niet de enige bij Standard die meer dan vijf miljoen waard is."