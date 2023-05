Van Vertonghen tot Courtois: voetbalwereld reageert op afscheid Axel Witsel en overlaadt hem met prachtige woorden

Het is mooi geweest. Dat is de conclusie die Axel Witsel getrokken heeft. Hij heeft zijn afscheid aan als Rode Duivel en daar is inmiddels heel wat reactie op gekomen.

Op zijn Instagrampost waarmee Witsel het einde van zijn interlandcarrière bekendmaakte, staan inmiddels heel wat reacties van spelers die zijn pad kruisten. Onder meer enkele huidige Rode Duivels zijn niet spaarzaam met hun mooie woorden. "Grote speler", heeft Anderlecht-verdedigerr Jan Vertonghen lof voor hem. Thibaut Courtois ligt Witsel duidelijk nauw aan het hart. Dat maakt de doelman van de nationale ploeg duidelijk met volgende woorden: "Bedankt voor alles, mijn vriend!" Dit bericht op Instagram bekijken Axel Witsel (@axelwitsel28) Voorts volgen er ook nog bedankingen van onder andere Dries Mertens, Christian Benteke, Simon Mignolet en Maxime Lestienne, wat met heel wat hartjes gepaard gaat.