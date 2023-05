Voormalig voorzitter heeft wel heel grote bedenkingen bij RWDM in 1A... "Als de zak leeg is, is de zak leeg hé"

Kent iedereen Johan Vermeersch nog? De flamboyante zakenman was een tijdje eigenaar/voorzitter van FC Brussels, maar in 2014 moest hij de boeken neerleggen. Het huidige RWDM maakte een heropstart en staat op de rand van de promotie. Maar zijn ze wel levensvatbaar?

Daar heeft Vermeersch wel een mening over. "Is het draagvlak groot genoeg? Ik denk het niet. Toen wij op een bepaald moment op kop stonden in eerste klasse met Albert Cartier zei ik ‘we moeten dat commercialiseren’. Dat is niet gelukt ‘comme il faut’. We speelden Europees voetbal in 1996. Er kwam vijfduizend man kijken", vertelt hij in HLN.

"Nu heeft RWDM nog geen 1500 abonnees als ik me niet vergis. Dat is altijd zo geweest in Molenbeek. Daarom dat ik daarnet zei: hoeveel wil Textor bijleggen? Als de zak leeg is, is de zak leeg, hé."

Hij vermoedt dat de eigenaar er niet eeuwig geld gaat blijven inpompen. "Voorzitter of eigenaar zijn van een club blijft een aartsmoeilijke taak. Kijk naar Marc Coucke bij Anderlecht of zelfs Paul Gheysens bij Antwerp. Gaan zij ooit al hun geld kunnen recupereren? Ik hoop het voor hen, maar…”