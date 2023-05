Karel Geraerts begrijpt het niet goed van Club Brugge

Club Brugge plaatste zich op de valreep voor play-off 1. Daarin leed het echter al twee nederlagen in evenveel speeldagen.

Club Brugge kon zich door de hulp van KV Oostende, dat KAA Gent klopte op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, alsnog plaatsen voor de Champions’ Play-Offs. Een onverhoopt succes voor blauwzwart.

Ondertussen zijn we twee speeldagen ver in de play-offs en is Club Brugge helemaal uitgeteld nadat het zowel van KRC Genk en Union SG verloor. Nu volgen twee matchen tegen Royal Antwerp FC. De twee andere titelkandidaten verwachten dat Club Brugge hun rol zal spelen in het titeldebat.

Nochtans had Karel Geraerts meer verwacht van Club Brugge in deze play-offs. “Ik ben een beetje verbaasd dat het al voorbij is voor blauwzwart”, klinkt het bij La Capitale.

Hij denkt niet dat ze de troepen van Rik De Mil het seizoen zullen afsluiten met zes nederlagen op een rij. “Want aan het begin van de play-offs hadden ze veel hoop. Ze waren echt gemotiveerd om voor de titel te spelen, maar ik weet zeker dat ze voluit zullen spelen.”