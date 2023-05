Muslic over Belg uit eigen ploeg: "Eén van de topspelers in de Jupiler Pro League"

Cercle Brugge speelt vanavond tegen KAA Gent. Trainer Miron Muslic kijkt enorm uit naar dit duel.

Voor Miron Muslic van Cercle Brugge zijn KAA Gent en Union SG zijn favoriete teams in de Belgische competitie. “Er is heel veel sympathie voor AA Gent en Vanhaezebrouck, maar we zullen vol voor de drie punten gaan tegen hen”, klinkt het op de persconferentie.

Een enorme uitdaging volgens Muslic, omdat er heel veel kwaliteit bij de Buffalo’s rondloopt. Toch gelooft hij in een overwinning, maar dat moet vanuit een stevige organisatie gebeuren. Gent moet als collectief gestopt worden, niet door naar individuen te kijken.

In zijn eigen rangen heeft Muslic ook een speler lopen die een heel sterk seizoen aan het spelen is. Hij heeft bijzondere woorden van lof voor Thibo Somers over.

“Hij is 100 procent Cercle Brugge en kijk naar de wijze waarop hij voortdurend presteert. We zijn zeer trots om iemand als Thibo in de ploeg te hebben. Hij moet genoemd worden als we het hebben over de topspelers in de Jupiler Pro League.”