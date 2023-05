Peter Croonen rekent op de absolute jackpot: "Meer dan de 35 miljoen van De Ketelaere"

Charles De Ketelaere vertrok vorige zomer voor 35 miljoen euro richting AC Milan. Bij KRC Genk denken ze beter te kunnen doen.

Het vertrek van Charles De Ketelaere leverde Club Brugge een transfersom van 35 miljoen euro op. De duurste uitgaande transfer in België, maar bij KRC Genk zijn ze zeker dat ze een speler in de rangen hebben die daarover kan springen.

Volgens Peter Croonen gaat Bilal El Khannouss meer opbrengen dan Charles De Ketelaere, maar dat zal wel niet voor deze zomer zijn. “Hij is een supertalent. Dat er voor hem interesse is, zal niemand verwonderen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Toch blijft hij normaal nog bij Genk. “Er is langs twee kanten heel erg helder gecommuniceerd hoe we erover denken. Wat ons betreft is het heel duidelijk dat we willen dat Bilal ons volgend jaar opnieuw challenger maakt voor de titel.”

Meer dan 35 miljoen euro? Er zit alleszins geen uitstapclausule in zijn contract. “Wij denken inderdaad dat hij met zijn talent iemand is die dat zou moeten kunnen realiseren. Wij zien ook wat clubs betalen voor spelers en hoe de markt evolueert. Dat heeft invloed op onze waardering van onze spelers.”