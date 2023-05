Carlo Ancelotti geeft zijn mening over de prestaties van Eden Hazard

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels stond zaterdagavond in de basisopstelling van Real Madrid tegen Getafe (1-0). Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Asensio.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti wilde zijn vaste starters voor de terugwedstrijd van de Champions League tegen Manchester City behouden. Met Karim Benzema en Rodrygo op de bank, stond Eden Hazard met Asensio en Valverde voorin. De Belg werd in de 61e minuut vervangen door Vinicius Junior.

Het was de 1e keer in 4 maanden dat Hazard in de competitie startte, en zelfs in 8 maanden, maar hij liet niet veel zien tegen Getafe. Ondanks de kritiek van de Spaanse pers kon Hazard rekenen op de steun en het begrip van zijn coach. Carlo Ancelotti sprak over de prestaties van de Belg en de Fransman Mendy.

"Ze waren allebei goed. Ze misten ritme. Mendy moest 45 minuten spelen. Hij had een goed gevoel en kon doorgaan, maar ik gaf er de voorkeur aan hem eraf te halen. Ook Hazard, 60 minuten voor een speler die niet veel heeft gespeeld, was genoeg. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan de ploeg", vertelde de Italiaanse coach op een persconferentie.