Deze keer is het de beurt aan Cercle Brugge om de scheidsrechters aan te vallen

Dit seizoen, en vooral de laatste weken, stonden de scheidsrechters en de VAR in de meeste discussies centraal. Deze keer is het de beurt aan Miron Muslic om zich gekrenkt te voelen.

De stap was te groot voor Cercle Brugge dat na minder dan 25 minuten tegen Gent met 10 man kwam te staan. Christiaan Ravych kreeg twee waarschuwingen na twee overtredingen en liet zijn teamgenoten een kwart van de wedstrijd in de steek. In de 2e helft scoorde Gift Orban in 20 minuten een hattrick om de Buffalo's een 0-4 overwinning te bezorgen.

"De wedstrijd was na 25 minuten voorbij. We konden Gent daarna niet meer stoppen. Ik vind het een erg harde beslissing. Als scheidsrechter moet je het spel aanvoelen. Je beslissingen aanvoelen. Het was pas zijn 2e overtreding en hij kreeg meteen 2 gele kaarten. Na de wedstrijd heb ik de scheidsrechter geconfronteerd met het feit dat hij een fout heeft gemaakt", vertelde Miron Muslic aan Eleven Sports.

Met deze nederlaag staat Cercle nu 8 punten achter op de Buffalo's en is het zo goed als zeker voor Europees voetbal uitgeschakeld. Gent is goed op weg naar de 5e plaats.