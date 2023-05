Recordtransfer op komst? 'Lille gaat concurrentie aan met Barcelona en wil opvolger Jonathan David wegplukken uit Jupiler Pro League'

Negentien doelpunten in negentien wedstrijden. Aan indrukmakerij geen gebrek. En dus is de vraag: hoelang zien we hem nog op de Belgische voetbalvelden?

Gift Orban zorgde op Jan Breydel tegen Cercle Brugge opnieuw voor een hattrick en dikt zo zijn aantal aan tot veertien stuks in de competitie. Daarmee staat hij al zevende in de topschuttersranking. Aan dit tempo kan hij het podium zelfs nog bereiken, en dat voor een speler die drie maand geleden zijn eerste match speelde. Emmanuel Gift Orban Er werd al gesproken over recordbedragen en over dat het misschien goed zou zijn hem sneller dan later te verkopen. Hein Vanhaezebrouck wil er voorlopig niets over zeggen, ook over een eventueel bedrag willen ze bij Gent niets zeggen. Lille en Barcelona Of hij het record van Jonathan David (27+5 miljoen euro) zal breken? Dat gaan we nog moeten afwachten - makkelijk zal het niet zijn. Er is ondertussen wel concrete interesse. Het Nieuwsblad weet dat Lille aanwezig was in Jan Breydel om hem te scouten, eerder zette ook Barcelona hem al op het verlanglijstje.

