'KRC Genk had vorig seizoen beter goed gekeken naar Royal Antwerp FC'

KRC Genk lijkt uit de titelstrijd gegooid te zijn. De fikse nederlaag op bezoek bij Union SG zou wel eens de druppel kunnen zijn.

Het draait niet meer bij KRC Genk, toch niet zo lekker als dat het deed in de heenronde van de reguliere competitie. De vormcrisis is bij enkele sterkhouders bijzonder groot.

Dat geldt vooral voor Bilal El Khannouss. Week na week in de play-offs wordt hij elke keer vroeger gewisseld. Hij had het grote wapen van KRC Genk moeten zijn in deze play-offs, maar dat is hij helemaal niet.

Het zal voor hem dan ook deugd doen om nog een extra seizoen te spelen voor de Limburgers, zoals heel de club graag zou zien. Maar Genk had ook kunnen leren uit wat er vorig seizoen bij Royal Antwerp FC gebeurde.

Het Laatste Nieuws is categoriek dat het vertrek van Paul Onuachu moeilijk opgevangen kon worden. “Er is een reden waarom Antwerp vorig seizoen besliste om Samatta terug te sturen naar Fenerbahçe, 'Samagoal' is al een tijd niet meer…”, klinkt het.