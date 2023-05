Philippe Albert met de opvallende synthese: "Hoe Vanzeir Union SG plots aan de titel kan helpen"

Philippe Albert was afgelopen weekend commentator bij Antwerp-Club Brugge. Hij volgt de titelstrijd in alle hevigheid mee.

Albert zag een ongelofelijke wedstrijd op de Bosuil, met een geweldig Club Brugge, dat uiteindelijk toch verloor. Ook Union SG speelde een dijk van een partij afgelopen zondag. KRC Genk beet met 3-0 in het zand.

De analist is ervan overtuigd dat Antwerp komend weekend wel eens onderuit kan gaan in het Jan Breydelstadion, al verwacht hij ook dat Genk revanche zal nemen op Union. De ontknoping van de titel zou dan wel eens in een rechtstreeks duel tussen Antwerp en Union kunnen vallen.

“Ik geniet er elke week van en ik hoop dat de spanning tot het einde duurt”, zegt Albert in La Capitale. “Als ik hoor dat de druk bij Antwerp ligt, ben ik verbaasd. Zij mikten in de eerste plaats niet op de titel en zijn de enigen die al een trofee hebben.”

Voor Albert mag Union kampioen worden, want eigenlijk had het vorig jaar al prijs moeten zijn. “De gemiste penalty van Vanzeir tegen Club Brugge was toen de doorslag. Die misser zal Union de nodige ervaring geven om nu wel toe te slaan.”