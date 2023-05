CEO Union weet wat er nodig is om te overleven en vergelijkt met Leverkusen: "Frustrerend"

Ook het stadiondossier van Union SG blijft maar vertraging oplopen. De Brusselse club heeft alle plannen en financiering klaar, maar wacht op de gemeente Vorst, want ze hebben gronden nodig. En dat stadion is hoogdringend.

Union zal dit seizoen afsluiten met winst dankzij de transfers van Nielsen en Vanzeir en de 12 miljoen die het Europees voetbal opleverde. Maar als eigenaars Tony Bloom en Alex Munzio er ooit de stekker zouden uittrekken, hebben ze een probleem.

Dat beseft Philippe Bormans ook en hij benadrukt het belang van een eigen stadion om zelfbedruipend te worden. "Het enige struikelblok is het toewijzen van de gronden, die van de gemeente Vorst zijn. Verder is alles in orde: het mobiliteitsplan, het uitvoeringsplan, de financiering. Maar de gemeente wenst voorlopig niet te verkopen", zegt hij in HLN.

Er zijn verkiezingen op komst en de politiek wil blijkbaar niemand tegen zich in het harnas jagen. "Het is in elk geval frustrerend. Op Anderlecht speel je Europees voor 18.000 man. Zulke matchen wil je in je eigen stadion afwerken. Met een nieuw stadion zou je weer 50 jaar goed zitten. Dat is de levensverzekering van de club."

Union zou binnen twee jaar in zijn nieuwe stadion willen spelen. "Het is jammer dat het in België zo moeilijk is om iets te realiseren. Als je dan in Europa bij andere clubs komt... Leverkusen is een dorp en zie wat een stadion daar wordt gezet!"