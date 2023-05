Is dit de irritantste speler in de hele Belgische competitie? 'Hij laat zich vallen bij het minste duwtje'

Hij scoorde afgelopen weekend nog twee keer, maar hij is tevens één van de meest irritante tegenstanders van de hele Belgische eerste klasse. Vraag het maar aan de tegenstanders. Christian Burgess is een ettertje, maar wel zo eentje die je nodig hebt in een team dat wil winnen.

Het Nieuwsblad somde de manieren op waarmee de 31-jarige verdediger zijn tegenstanders uit de match haalt. Zo laat hij zich vallen bij het minste duwtje. Joseph Paintsil kan erover meepraten. Nadat Burgess hem tegen de reclameborden duwt, kwam hij verhaal halen. De Engelsman ging theatraal neer na een vederlicht duwtje. Of hij gaat in de weg staan. Zo versperde hij Club-aanvaller Roméo Vermant de weg waardoor die tegen hem aan liep en Burgess de fout mee kreeg. Hij bleef zowat een minuut op de grond liggen om tijd te rekken. En zo zijn er nog voorbeelden. Toen Ally Samatta neerging nadat hij hem licht met de arm raakte, gaf Burgess zelf een theaterstukje van jewelste weg door ook theatraal te vallen.