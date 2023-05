Thorgan Hazard schetst zijn toekomst na moeilijke passage bij PSV

Thorgan Hazard werd door Borussia Dortmund uitgeleend aan PSV Eindhoven. Een succesverhaal werd dat helemaal niet.

De spits hoopte om de nodige speelminuten te pakken in de Nederlandse competitie, maar ook dat plan liep totaal anders dan verwacht. Bij Voetbal International doet onze landgenoot zijn verhaal.

“In mijn eerste wedstrijd scoorde ik, daarna raakte ik geblesseerd. Toen ik terugkwam, draaide het team goed. Dan is het niet makkelijk”, moet Hazard wel toegeven.

Dikke pech dus, maar dat hoort ook bij het voetbal. “Als invaller doe ik mijn best. Uiteindelijk hebben we een prijs gewonnen en ik kwam hierheen om wat te winnen. Als we tweede worden, denk ik dat we een vrij goed seizoen hebben.”

De toekomst van Hazard is bijzonder onzeker. Bij PSV moet hij normaal niet rekenen op een nieuwe huurovereenkomst, waardoor hij deze zomer terugkeert naar Duitsland.

“Het was duidelijk dat het voor zes maanden was. Daarna zou ik teruggaan naar Dortmund en zouden we de situatie opnieuw bekijken. We zullen zien, ik heb nog niet gesproken met PSV en Dortmund. Spijt? Nee, absoluut niet.”