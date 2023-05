Union verstopt zich niét en waarschuwt Antwerp in titelstrijd: "We zijn liever jager dan prooi"

Union SG werpt zich op als dé ultieme uitdager van Antwerp FC in de strijd om de titel. Philippe Bormans wil KRC Genk nog niet afschrijven, maar Union SG heeft wel een héél duidelijk doel. "We moeten gewoon vol voor de titel gaan."

De voorlaatste wedstrijd lijkt nu al bepalend te worden. Union SG trekt dan naar de Bosuil. "Het lijkt alsof we naar een tweestrijd gaan", aldus Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. "Maar dat gevoel heb ik niet. Volgende week kunnen de rollen omgekeerd zijn. Ik schrijf KRC Genk nog niet af. Al is de negen op negen van Antwerp FC wel héél straf. De uiteindelijke winnaar zal altijd een verdiende kampioen zijn."

Vorig seizoen zaten les Unionistes nog in de driver's seat, maar dit seizoen moeten de Brusselaars achtervolgen. "We zijn liever jager dan prooi. Vorig seizoen stonden we een volledig seizoen op kop, maar plots wordt die voorsprong gehalveerd en komt de concurrentie dichter. Dat is toch een mentaal tikje. Nu is het anders, hé. We hebben minder te verliezen én hebben meer ervaring."