Verrassend: dit is de topschutter van de Belgische beloftenteams, ook Gent, OH Leuven, Mechelen en Anderlecht bovenaan

Ook voor alle beloftenploegen van de Belgische profclubs zit het seizoen er inmiddels op. En dus kan er een balans worden opgemaakt.

Als we de balans opmaken wat betreft de U23-teams, dan mogen we natuurlijk niet zomaar appels met peren gaan vergelijken.

Club Brugge, Anderlecht, Standard en Genk speelden in 1B, Gent, Charleroi, Leuven en Antwerp in eerste nationale en Cercle Brugge, Zulte Waregem, KV Mechelen, Union, Seraing en Beerschot in tweede nationale.

En het is natuurlijk gemiddeld genomen lastiger om te scoren in de Challenger Pro League dan in tweede nationale, toch twee reeksen lager.

🎯 Top scorers of U23 teams🇬🇳 Sylla '2002 Zulte: 22🇬🇶 Makaté '2002 Union: 15🇧🇪 Stassin '2004 RSCA: 14🇨🇼 Zimmerman '2001 OHL: 14🇳🇬 Igbokwe '2002 Gent: 12🇧🇪 Bongiovanni '1999 Charleroi: 12🇧🇪 Bafdili '2004 Mechelen: 11🇧🇪 Vancamp '1998 OHL: 10🇬🇭 Arthur '2002 Gent: 10 pic.twitter.com/cnhEUBTW34

— Belgian Football Stats (@BelFootStats) May 15, 2023

Maar toch: de cijfers zijn de cijfers. En dan is Youssuf Sylla de meest doeltreffende speler van alle U23-teams. Hij scoorde liefst 22 keer voor Zulte Waregem.

Twee seizoenen geleden krijg hij al zijn eerste kansjes onder Francky Dury in de Jupiler Pro League, nu is hij dus dé goalgetter bij uitstek bij de beloften. Dit seizoen kreeg hij vijf minuten bij de A-kern van Essevee.

Kansen in A-kern

Nog op het podium: Cristian Makaté van Union SG en Lucas Stassin van Anderlecht, die dit seizoen ook drie keer mocht opdraven in de Jupiler Pro League en twee keer in de Conference League.

Ook onder meer Bongiovanni, Bafdili en Hallaert zagen we dit seizoen opduiken in de A-kern van hun land. En daarmee lijkt de toekomst er voor vele ploegen toch ook mooi uit te kunnen gaan zien.