Dit is de man die Hans Vanaken van zijn troon stootte en de cijfers laten daar geen twijfel over bestaan

Er mag weinig twijfel over bestaan: Hans Vanaken heeft zijn kroon moeten afstaan. Gedurende jaren wasde Club Brugge-speler de beste middenvelder in onze competitie. Zijn cijfers en impact bij blauw-zwart waren indrukwekkend. Maar die rol is nu overgenomen door Teddy Teuma van Union SG.

Antwerp en Union strijden waarschijnlijk om de titel, met als hoogtepunt de wedstrijd op de Bosuil op 28 mei. Union promoveerde twee jaar geleden, maar telt nog steeds zo'n 8 basisspelers vanuit die periode. Daaronder ook Teddy Teuma.

De Maltese middenvelder maakte indruk sinds zijn debuut in de Jupiler Pro League en blijft tot op de dag van vandaag een van de beste spelers in het kampioenschap.

Een angstaanjagende grinta

Een belangrijk kenmerk van Union sinds de terugkeer is misschien wel de mentaliteit. Getuige daarvan: de vele doelpunten die nog resultaatsbepalend waren op het einde van de match. Een grinta, een verlangen om genereus en aanvallend voetbal te spelen, gesymboliseerd door één man: Teddy Teuma.

De aanvoerder van Union lijkt nooit aan zijn plafond te zitten en werd tegen Racing Genk dit seizoen de eerste middenvelder die een double double scoorde: 10 goals en 10 assists. In alle competities heeft de 29-jarige al 14 keer het net gevonden en 17 assists afgeleverd... Heel sterk.

In de Europa League was Teuma op het beste moment doorslaggevend: een doelpunt en een assist tegen Malmö (3-2-zege), een assist bij het 3-3-gelijkspel tegen Braga en opnieuw een doelpunt en een assist voor de 0-2-zege in Zweden.

Op weg naar eindelijk die transfer?

Teddy Teuma is eigenlijik een controlerende middenvelder, maar speelt veel aanvallender dan in zijn rolomschrijving staat. In september wordt hij 30 en het is dus zijn laatste kans om een grote transfer af te dwingen. Zijn contract loopt nog tot medio 2025, maar bij Union gaat hij niet de grote bedragen verdienen.

Uit erkentelijkheid zou Union hem ook die transfer gunnen, maar er zal dus nog boter bij de vis moeten komen. Je verkoopt de beste middenvelder van de JPL ook niet voor een appel en een ei. Op Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op 5 miljoen euro. Da's waarschijnlijk een realistische prijs.