Done deal: Standard haalt stevig uit in Premier League en heeft eerste zomeraanwinst beet

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het helemaal in kannen en kruiken. Standard heeft zijn eerste zomertransfer beet.

Standard heeft nog een waterkansje op Europees voetbal, maar zal er vermoedelijk wel naastgrijpen dit seizoen.

Toch zou ook een zesde plaats voor de Rouches zeker nog een succes zijn na een zeer moeizame start van de jaargang.

Coach Ronny Deila is iets aan het neerzetten, nu moeten de de nodige versterkingen er gaan komen richting volgend seizoen toe.

Er wordt aan onder meer Pieter Gerkens gedacht, maar met Isaac Price is de eerste transfer alvast een feit.

Luik

Officieel is het nog niet, maar volgens The Athletic is alles wel in kannen en kruiken. Price was vorige week al aanwezig op Sclessin.

Een handtekening is een kwestie van uren of dagen. De Rouches nemen hem transfervrij over van Everton en kiest Luik boven Glasgow, waar zowel Celtic als Rangers hem wilden.