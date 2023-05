Lierse pakt uit met comeback en plukt spelmaker (ex-Mechelen) weg bij kampioen

Bij Lierse K. is het menens deze zomer. Ook nu is er een nieuwe speler aangekondigd. En het is er eentje met een verleden bij de club.

Lierse maakte dinsdagavond de komst van Glenn Claes wereldkundig. De spelmaker tekende voor twee seizoenen.

Voor de 29-jarige Claes is het een terugkeer naar de heimat: hij speelde er bij de jeugd en de A-ploeg tot hij in 2013 de overstap maakte naar KV Mechelen.

Via Lommel en Virton kwam hij in 2020 bij RWDM terecht, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd in de Challenger Pro League.

Mee de overstap naar de Jupiler Pro League maken doet hij echter niet. Afgelopen seizoen kwam hij er ook nooit in de plannen voor.

"Lier is altijd mijn stad geweest. Dit is thuiskomen", aldus Claes zelf in een boodschap via de sociale media van Lierke Plezierke.

Claes wil ook met Lierse zo hoog mogelijk mikken in de Challenger Pro League en ten persoonlijke titel weer helemaal voetballer worden na een lastige jaargang.