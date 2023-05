Nog nooit heeft een Belgische topploeg zo'n bepalende uitgaande transfer gedaan in de winter: onthutsende statistieken

Als Genk de titel niet wint, zal het nog dikwijls terugdenken aan die 31 januari 2023. De dag dat ze Paul Onuachu moesten laten gaan naar Southampton. Het bracht hen 18 miljoen euro op, maar riskeren ze er straks meer door te laten liggen? De volgende drie weken moeten het uitwijzen.

De cijfers liegen er niet om. De impact van het vertrek van de boomlange Nigeriaan is duidelijk merkbaar, ook al willen ze dat in Limburg nuanceren. De doelpuntenproductie is een pak naar beneden gegaan. Met Onuachu nog in de ploeg scoorde Genk 58 keer in 25 matchen. Na zijn vertrek werd dat 27 keer in 15 wedstrijden.

Maar vooral het puntenaantal dat veroverd werd, is opmerkelijk. Met Onuachu werden er amper punten weggegeven en pakte Genk een indrukwekkende 58 op 66. Sindsdien werd dat 20 op 45. Niet meteen het cijfermateriaal van een titelkandidaat.

Samatta en Trésor

Genk hoopte Onuachu te vervangen met hetzelfde profiel, maar kende de pech dat aanwinst Tolu Arokodare zich meteen blesseerde. De eveneens torenhoge Nigeriaan had voor meer impact moeten zorgen dan Ally Samatta gedaan heeft de laatste weken. Met 5 goals in 15 wedstrijden maakte die niet meteen de grootste indruk.

Het zorgde ervoor dat ook de efficiëntie van Mike Trésor naar beneden ging. Voor de transfer van zijn maatje in de spits leverde hij 15 beslissende acties af, erna nog 7.

Met statistieken kan je alles bewijzen, zeggen ze wel eens, maar in dit geval zijn ze wel doorslaggevend gebleken. Genk heeft de titel uiteraard nog niet verspeeld, maar de voorbije wedstrijden boezemen de burger niet al te veel moed in. 16 goals in 19 wedstrijden... Dat verlies veeg je niet zomaar onder de mat.

VOOR

58 goals in 25 wedstrijden

58 op 66 punten

NA

27 goals in 15 wedstrijden

22 op 45 punten