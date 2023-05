Thierry Henry kreeg mysterieuze boodschap van Kevin De Bruyne

Het was een opvallend beeld. Kevin De Bruyne was na de match tegen Real Madrid lang in gesprek met Thierry Henry.

Kevin De Bruyne kreeg even voor affluiten een applausvervanging. De intense knuffel met Pep Guardiola was het bewijs dat het duidelijk nog goed zit tussen de twee, ondanks heel veel speculaties. Na de wedstrijd had Thierry Henry een lang gesprek met Kevin De Bruyne, zonder dat de microfoon aanstond. De vraag is wat er daar gezegd werd, maar de voormalige assistent van de Rode Duivels houdt zijn lippen stevig op elkaar. “Ik kan jullie niet vertellen wat hij gezegd heeft, dat moet ik tussen ons houden”, liet Henri weten. “Maar wat hij me vertelde, doet me nog meer respect krijgen voor hoe hij vandaag presteerde.” Henry bleef weigeren om te zeggen waar het over ging. Volgens analisten zou het kunnen zijn dat De Bruyne de wedstrijd afwerkte met een blessure. Twee weken geleden zat hij aan de kant tegen West Ham en ook tegen Everton kwam hij niet in actie.