Wim De Coninck waarschuwt Man City voor één iets in Champions Leaguefinale

Manchester City speelt begin juni de finale van de Champions League tegen Inter Milan. Niemand lijkt te twijfelen dat Kevin De Bruyne en co die zullen winnen.

Wat een prestatie van Manchester City in de terugmatch van de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid was gewoon helemaal af. “Ik denk dat Pep Guardiola voor het eerst het gevoel had: dit is het voetbal dat ik wil spelen”, zegt Wim De Coninck bij Sporza.

Real Madrid kon nauwelijks iets laten zien en kreeg vier doelpunten om de oren. “Vorige week ging het nog wel voor Real. Nu was hun beste speler Thibaut Courtois. Het zegt alles dat hij er toch nog 4 binnen krijgt, maar hij redt eigenlijk 3 gemaakte goals. Anders was het een totale vernedering geweest.”

Dat City de finale zal winnen, daar lijkt haast niemand aan te twijfelen. “Ze waren wat moeizaam aan het seizoen begonnen, maar nu heb je het gevoel dat ze niet maar af te stoppen zijn. Het zit er dik in dat ze de treble zullen winnen.”

Al mag je Inter natuurlijk ook niet onderschatten. Want daar loopt een Rode Duivel rond die in zijn eentje een match kan beslissen. “Bij Inter hebben ze wel een Romelu Lukaku in supervorm, dat heeft hij dinsdag nog bewezen. Na die prestatie zal hij wel aan de finale mogen beginnen. Romelu Lukaku tegen Kevin De Bruyne: daar kijk ik nu al naar uit.”