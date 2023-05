Bormans zet er vaart achter bij Union SG: "Binnen de 24 maanden is het zover"

Licht aan het einde van de tunnel? Bij Union SG lijken ze stilaan zekerheid te krijgen over het nieuwe stadion.

Een nieuw stadion voor Union SG op de Bempt-site in Vorst. Voor Philippe Bormans komt het allemaal een stap dichterbij. “We hebben te horen gekregen dat we voor de zomer een mondeling akkoord of een principeakkoord zullen hebben”, zegt hij in La Capitale.

Dat kreeg de CEO van Union SG te horen bij het Brusselse gewest. Lukt dat niet voor deze zomer, dan zou het wel eens op de lange baan geschoven kunnen worden door de verkiezingen van volgend jaar, beseft Bormans.

Eenmaal de goedkeuring er zou zijn, kan het volgens de CEO wel heel erg snel gaan om in een nieuw stadion te spelen. “In een ideale wereld is het stadion binnen 24 maanden open. Het duurt zes maanden om de vergunning te krijgen en een jaar om een stadion te bouwen. De realiteit kan anders zijn, maar voor mij is het haalbaar.”