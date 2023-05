Een groot Belgisch talent tekent in Duitsland zijn 1e profcontract

Ibrahim Digberekou staat nu onder profcontract bij Borussia Mönchengladbach. Dat is goed nieuws voor het grote talent.

Ibrahim Digberekou (18) tekende zijn 1e profcontract bij Borussia Mönchengladbach. Hij kwam er al voor U21-team uit. Als Belgisch U18-international speelt Digberekou al sinds zijn jeugd voor Mönchengladbach, omdat hij in Eupen, in de Duitstalige gemeenschap, geboren is.

Digberekou is een veelbelovende jonge centrale verdediger en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: "Het is helemaal mijn droom om hier prof te worden. Nu moet ik hard aan mijn spel blijven werken om in de toekomst mijn hoofddoel te kunnen bereiken", zei hij in de aankondiging van zijn contractondertekening.