Reden bekend waarom transfers bij Standard stroef verlopen? 777 Partners wil nieuwe club kopen

De contractonderhandelingen lopen niet vlot bij Standard. Dat er weinig extra middelen beschikbaar lijkt nu een verklaring te krijgen.

De Britse krant Daily Mail meldt vandaag dat 777 Partners, de eigenaar van Standard, dicht bij een overname staat van de Engelse voetbalclub Everton FC.

Naast Standard heeft de Amerikaanse investeringsgroep ook al FC Sevilla, FC Genoa, Vasco da Gama en Hertha Berlijn in zijn bezit. Met everton zou er een opvallende extra club bij komen.

Belangrijk aspect in de deal zou zijn dat er zicht is op een nieuw stadion. Daarmee is men al bezig, maar de zekerheid zou er moeten zijn dat er gebouwd kan worden. Een andere voorwaarde is ook dat het behoud in de Premier League verzekerd wordt.

De huidige eigenaar van de club verzekerde begin dit jaar nog dat Everton niet te koop stond, maar dat lijkt dus anders te zijn. De Brits-Iraanse zakenman Farhad Moshiri heeft de club sinds 2016 in handen, maar mocht dit seizoen zijn eigen stadion niet binnen door het wanbeleid.