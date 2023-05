Twee keer in kampioenenploeg in één seizoen? "Een medaille krijg ik niet zeker?"

In één seizoen deel uitmaken van een kampioenenploeg. Het zou zo maar werkelijkheid kunnen worden voor Manuel Benson.

Manuel Benson ruilde afgelopen zomer Royal Antwerp FC in voor het Burnley van Vincent Kompany. Daarmee werd hij kampioen in de Championship. Ook zijn eerste ploeg van het seizoen kan nog de titel pakken.

Benson was in de eerste match van het seizoen nog speler van The Great Old. Hij mocht toen invallen tegen KV Mechelen. “Een kampioenenmedaille krijg ik niet zeker? Ik denk dat de regel is, dat je vijf wedstrijden moet gespeeld hebben”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De jonge Belg beleefde een prachtig seizoen bij Burnley onder Vincent Kompany. “Ik herinner me nog dat er vorig seizoen kritiek kwam op zijn werkwijze bij Anderlecht. Ik snap dat niet. Kompany is speciaal, dat beseffen we allemaal bij Burnley.”

Benson wil ook heel graag aan boord blijven, ondanks de interesse van enkele clubs. “Ik heb de intentie om te blijven. Je weet dat het altijd mijn droom is geweest om te spelen in de Premier League. In het voetbal kan alles - ik zit al lang genoeg in het wereldje. Ik leg mezelf geen druk op. Ik hoop gewoon dat ik die droom kan waarmaken. Dat is altijd leuker als je dat kan doen bij een club waar ze je al kennen.”