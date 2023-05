Arsenal verpest titelfeestje van Kevin De Bruyne en Manchester City

Manchester City is kampioen in de Premier League. Dat gebeurde echter zonder dat het zelf moest spelen en daar hadden ze niet op gerekend.

Manchester City speelt morgenmiddag om 17 uur tegen Chelsea. Er is heel wat voorzien om van die wedstrijd de kampioenenmatch te maken, maar zover komt het dus niet. Dat was immers zonder Arsenal gerekend. In Manchester gingen ze ervan uit dat Arsenal zou winnen op bezoek bij Nottingham Forest, maar dat gebeurde niet.

Nottingham kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong dankzij een doelpunt van Taiwo Awoniyi en gaf die bonus van een doelpuntje niet meer weg. Arsenal heeft maar één match meer op de kalender in de Premier League, terwijl de mannen van Pep Guardiola nog drie matchen moeten afwerken.

Met een kloof van vier punten tussen beide ploegen kan Arsenal Manchester City niet meer bijhalen en zijn Kevin De Bruyne en co kampioen. Manchester kan dit seizoen nog de treble pakken. Daarvan is de eerste voorwaarde nu al vervuld. Er staat nog een bekerfinale en de finale van de Champions League op de agenda.