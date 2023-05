Bormans is bijzonder streng voor Teuma en spelers die interesse hebben van andere ploegen

Union SG doet het al twee seizoenen bijzonder goed in de Jupiler Pro League. Daardoor zijn ook heel wat spelers gegeerd op de transfermarkt.

De spelers van Union SG kregen in de Europa League een ideaal uitstalraam voor een transfer. Teddy Teuma is een van de spelers van Union SG die open en bloot sprak over zijn toekomst. Niet alleen over sportieve garanties voor komend seizoen, maar ook dat hij wel een loonsverhoging verdient in een nieuw contract.

CEO Philippe Bormans wil daar toch een kanttekening over maken. “Ik hoor altijd dat Union zo slecht betaalt, maar wij betalen veel variabel via bonussen. We begrijpen best dat een speler ergens anders misschien meer zekerheid heeft over een grotere vaste vergoeding, maar hier krijgen spelers dan weer meer tijd en kansen. Ook dat is voor ons een soort vergoeding”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Bormans ziet ook dat zijn spelers de nodige interesse genieten, al moet ook daar een opmerking bij geplaatst worden. “Onze spelers moeten de interesse van andere clubs beter leren plaatsen, maar dat is een leerproces. Het is niet omdat er interesse is dat een transfer er ook komt. Je bent misschien nummer zeven op de lijst bij een andere club. Ik reken op de makelaars om realisme te prediken bij hun spelers, maar daarin schieten ze tekort, vind ik.”