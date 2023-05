Het gaat niet goed met ex-trainer Club Brugge: "Op intensieve zorgen"

De gezondheidstoestand van ex-Club Brugge-trainer Christoph Daum is zorgwekkend. De Duitser vecht tegen longkanker, maar er zijn intussen ook bijkomende zorgen.

Daum ligt op intensieve zorgen in een ziekenhuis in New York, meldt RTL. Hij moest normaal gezien als analist optreden voor de Duitse zender, maar liet weten dat hij onmogelijk kon afreizen.

De coach van onder meer ook Keulen, Bayer Leverkusen, Besiktas en Fenerbahce onderging enkele weken geleden inderdaad een operatie, waarna een infectie optrad.

Daum, 69, ligt nog steeds in het ziekenhuis en het is niet bekend wanneer hij naar Duitsland kan terugkeren. Afgelopen zomer bracht een routinecontrole longkanker aan het licht bij Daum, die momenteel een felle strijd voert tegen de ziekte.