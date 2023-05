Vrancken heeft wat te zeggen over vervanging van Oyen en El Khannouss aan de rust

KRC Genk verloor vorige week met 3-0 op bezoek bij Union SG. Trainer Wouter Vrancken voerde al tijdens de rust vervangingen door.

De nederlaag op bezoek bij Union SG kwam bijzonder hard aan in het Genkse kamp. Het leek alsof bepaalde spelers duidelijk krediet verloren bij trainer Wouter Vrancken, want er werd al tijdens de rust gewisseld.

“Ik wil die nederlaag zeker niet in iemands schoenen schuiven”, reageert Wouter Vrancken bij Het Belang van Limburg. “Het is niet omdat Oyen en El Khannouss bij de rust vervangen zijn, dat zij de schuld kregen voor alles wat er voor rust fout liep.”

Vrancken zag dat zijn ploeg collectief een ondermaatse eerste helft speelde, iets wat zondag in de thuismatch tegen de Brusselaars zeker niet nog eens mag gebeuren.

De supporters rekenen alvast op een klinkende overwinning in de eigen Cegeka Arena. Met wat hulp van Club Brugge is zondagavond alles te herdoen in de Champions’ Play-Offs.

De steun van een uitverkocht stadion is meer dan welgekomen voor Vrancken. “Natuurlijk kan dat in deze topwedstrijden de doorslag geven. Het is duidelijk dat spelers en supporters mekaar versterken”, klinkt het nog.