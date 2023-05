Alessio Castro-Montes heeft een speciaal verzoeknummertje voor Hein Vanhaezebrouck

Een gelijkspel tegen Cercle Brugge was voor KAA Gent voldoende voor een Europees ticket. En dus kan de riem wat los, zo oordeelt Alessio Castro-Montes.

Alessio Castro-Montes zette een brede glimlach op, ook al had zijn ploeg ‘slechts’ een gelijkspel gepakt tegen Cercle Brugge. “Na vier matchen hebben we de klus geklaard, sneller kon niet. We zijn daar heel tevreden mee. Nu kunnen we iets rustiger en zonder te veel druk de volgende matchen aanvatten. Onze jongeren kunnen nu misschien ook wat meer speeltijd krijgen”, klinkt het op de website van de Buffalo’s.

Al heeft hij ook een speciaal verzoeknummertje voor Hein Vanhaezebrouck. “Rustiger trainen ja… hoop ik toch. Nu was het nog heel zwaar, dus ik hoop dat de coach ons spaart. Er valt uiteindelijk niets meer extra te winnen.” Benieuwd wat Hein met die smeekbede zal doen.

Bij Gent baalt niemand meer van de Champions’ Play-Offs te missen. “Niemand weet natuurlijk wat we in de Champions Play-offs gingen presteren, maar door de Europe Play-offs zo te spelen en quasi alles te winnen voor hetzelfde Europese ticket is het misschien beter om met zo’n positief gevoel het seizoen te kunnen afsluiten.”