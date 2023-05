'Manchester City won de titelstrijd, maar Arsenal kan Citizens deze zomer héél véél pijn doen op transfermarkt'

Arsenal FC moest de titel dit seizoen aan Manchester City laten. De Londenaren richten de blik echter al op volgend seizoen. Meer zelfs: ze willen Manchester City niet alleen op het veld pijn doen.

Ook op de transfermarkt heeft Arsenal FC een héél straffe zet in gedachten. The Guardian meldt dat The Gunners in gesprek zijn met Ilkay Gündogan. De aanvoerder van... Manchester City kan op het einde van het seizoen gratis worden opgehaald aan het Etihad Stadium.

En dat is niet naar de zin van Pep Guardiola. De coach van The Citizens wil de middenvelder aan boord houden, maar zijn bestuurskamer wil de looneisen van de speler niet inwilligen. En dus heeft Gündogan de onderhandelingen stopgezet.

Akkoord héél dichtbij

Gündogan is vrij om te praten met geïnteresseerde clubs. Een akkoord met Arsenal zou op dit moment ook niet veraf meer zijn. Zeker nu Manchester City de titel heeft gepakt en transfernieuws niet meer voor een twist in de titelrace kan zorgen.