De slinger slaat opnieuw naar de andere kant: alweer nieuwe wending in het hoofdstuk van Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard bij Real Madrid: enkel over zijn passage daar alleen al en over waarom dat maar geen succes wordt, kunnen boeken geschreven worden. Er is nu ook weer nieuws over de voormalig Rode Duivel.

Een enorm gebrek aan speelminuten: dat is de rode draad door het verhaal van Eden Hazard bij de Koninklijke. Dat is wel duidelijk. De laatste weken slingert het echter van de ene naar de andere kant. In de thuiswedstrijd tegen Getafe kreeg Hazard plots zijn eerste basisplek in vijf maanden. Tegen City en Valencia kreeg hij dan weer geen minuten.

Sterker nog: voor de verplaatsing naar Valencia zat Hazard niet eens in de selectie. Had Ancelotti het weer met hem gehad? Er blijkt iets anders aan de hand: volgens de Spaanse media kampte onze landgenoot met een lichte blessure aan de enkel.

Een blessure waar hij nu weer van hersteld is, want Hazard zit wel degelijk in de selectie voor het treffen met Valladolid. De verwachting is dat Eden woensdagavond op de bank zal zitten, al weet je het nooit. Vinicius, de man die hem na een uur kwam vervangen tegen Getafe, is immers geschorst en dat terwijl hij zelf racistisch bejegend werd.