Einde van 'Netflix & chill' in zicht? Binnenkort mogelijk ... voetbal op de streamingdienst

In het voetbal is alles mogelijk. En zeker aan de juiste prijs. Rest de vraag: krijgen we binnenkort een bijzondere wending?

Voetbalwedstrijden die vanaf binnenkort worden uitgezonden op streamingsdiensten en providers buiten het 'normale' circuit? Het komt steeds dichterbij. Napoli-voorzitter Aurelio de Laurentiis is alvast persoonlijke voorstander van de zaak. 2024-2025 Voor het seizoen 2024-2025 komt er een nieuwe cyclus voor de televisierechten in de Serie A en daarbij worden alle mogelijkheden bekeken. Zo zou het zomaar kunnen dat de rechten worden verkocht aan videoplatformen als Netflix, Prime Video of Apple TV+. De Serie A zou zelfs niet de eerste competitie zijn waar dat het geval is. De matchen uit Spanje zijn in Engeland te zien op Amazon Prime, net zoals de matchen van de Ligue 1 in Frankrijk.