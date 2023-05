Standard houdt Borussia Dortmund & co af voor groeibriljant

Het is raak voor Standard als het gaat over een jong talent. En dat is goed nieuws naar de toekomst toe.

Standard moest vrezen voor een vertrek van het 16-jarig toptalent Noah Makembo, dat in de belangstelling stond van diverse clubs. Union Berlin en Borussia Dortmund waren al bij de geïnteresseerde namen genoemd voor de Belgische jeugdinternational. Maar volgens Sacha Tavolieri is er nu goed nieuws voor de Rouches, want Makembo blijft wel degelijk in Luik. Challenger Pro League De 16-jarige aanvallende middenvelder zou er een contract voor twee seizoenen met optie op een derde jaar kunnen tekenen. Hij zou ook meteen worden opgenomen in de kern van de beloften van Standard, SL16. Daarmee kan hij ervaring opdoen in de Challenger Pro League.