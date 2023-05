Ze maken wellicht geen schijn van kans, maar... 'Deze twee clubs ruiken hun kans en informeren naar voorwaarden van Lukaku'

De toekomst van Romelu Lukaku blijft onzeker. De Rode Duivel wil graag in Milaan blijven, maar het is Chelsea FC dat het eerste woord heeft. Ondertussen komen er meerdere geïnteresseerde clubs de neus aan het venster steken.

Romelu Lukaku vindt de laatste weken opnieuw de weg naar het doel. Hét sein voor Internazionale FC om dan toch voor een verlengd verblijf van de Rode Duivel te vechten. "Hij wil absoluut bij ons blijven", doet de CEO van Inter - het volledige artikel kan je HIER nalezen - er zelfs nog een schepje bovenop.

Volgens de Engelse media bestaat de kans dat er een heuse transferstrijd zal losbarsten. Ook Newcastle United en Aston Villa zien zichzelf als een kanshebber om Big Rom binnen te halen. Eerstgenoemde wil de Rode Duivel kopen, terwijl The Vilans bij Chelsea polsen naar de voorwaarden van een uitleenbeurt.

Geen optie voor Lukaku?

De kans is echter klein dat Lukaku zal akkoord gaan met zo'n scenario. The Magpies hebben dan wel héél véél geld, maar allesbehalve de beste reputatie. Een transer naar Aston Villa past sportief gezien dan weer helemaal niet in de carrièreplanning die Lukaku zelf voor ogen heeft.