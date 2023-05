Hij scoort én laat opnieuw scoren... dus laat Inter-CEO van zich horen: "Lukaku wil absoluut in Milaan blijven, maar daar wachten we op"

Romelu Lukaku is de laatste weken op dreef bij Internazionale FC. En plots komt de CEO van de Italiaanse topclub met een update rond de Rode Duivel op de proppen. Is een verlengd verblijf bij Inter dan toch in de maak?

Romelu Lukaku verzamelt de voorbije weken opnieuw goals en assists. Na een teleurstellend seizoen lijkt Big Rom zijn vorm net op tijd - de finale van de Champions League komt eraan - terug te hebben gevonden. Al blijft er een vraagteken staan achter zijn toekomst. Inter leek de Rode Duivel bij momenten liever kwijt dan rijk, maar daar is inmiddels ook verandering in gekomen. "Hij wil absoluut bij Inter blijven", aldus Giuseppe Moratta. We zullen rond de tafel zitten met Chelsea "We zullen rond de tafel zitten met Chelsea", gaat de CEO van de Nerazurri verder RAI1. "Maar momenteel heeft hij een contract tot eind juni bij ons. We wachten op een signaal uit Londen. We kennen hun plannen met Lukaku niet."