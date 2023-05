De laatbloeier van Anderlecht, maar waar Fredberg helemaal gek van is en die als voorbeeld moet dienen

Anderlecht heeft Théo Leoni een nieuw contract gegeven, meteen tot 2026. Nochtans heeft de 23-jarige middenvelder nog maar 139 minuten voor het eerste elftal gespeeld. Maar CEO Sports Jesper Fredberg is er helemaal gek van. Een woordje uitleg...

Leoni speelt al 11 jaar voor Anderlecht, sinds hij op zijn 12de overstapte van de jeugd van Charleroi. Sindsdien is hij heel geliefd geworden binnen de club. Leoni is er zo eentje die luistert. Dat is de rode draad als je met eender welke jeugdcoach van hem praat: hij slorpt informatie op als een spons.

Hij maakte elk jaar progressie in zijn positiespel, in zijn overzicht en in zijn handelingssnelheid. Maar waarom speelde een jongen van 23 dan nog maar 7 matchen voor de A-ploeg, waarvan slechts één als basisspeler? Wel, zijn lichaam groeide niet mee met zijn voetbalintelligentie.

Op Transfermarkt.com staat zijn lengte op 1m80, maar dat is schromelijk overdreven. Al staat hij wel zijn mannetje in de duels, toch hebben veel coaches op zijn positie als controlerende middenvelder liever een speler met wat meer body. Nochtans duidden veel tegenstanders uit de Challenger Pro League, waar hij begin dit seizoen nog speelde, hem aan als de beste speler bij de Futures.

Maar het is ook niet zo dat hij voor de buitenwereld een heel opvallende speler is. Sober en simpel, maar is dat niet waarvoor Arthur Vermeeren op dit moment heel veel lof voor krijgt bij Antwerp? En dat is ook niet meteen de breedste van de hoop.

Anderlecht topprioriteit

Jesper Fredberg is er helemaal gek van. Hij ziet in hem de ideale jeugdspeler: geduldig, geen grote mond en hard werkend. Zo iemand die niet gaat komen zagen om een topcontract vooraleer hij iets bewezen heeft. Hij moet dan ook als voorbeeld dienen voor anderen.

Jongens die zich volledig geven voor de club en willen vechten voor de terugkeer naar de top, worden daarvoor beloond. Leoni gaf dan ook aan dat Anderlecht zijn eerste prioriteit was. Fredberg twijfelde niet lang...