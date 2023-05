Opvallend: beeld van enthousiaste Antwerp-aanhang zal tegen Union erg verschillen van andere competitiematchen

Veel enthousiasme en bengaals vuurwerk mag u zeker verwachten. Al zal de Antwerp-aanhang er tijdens de topper tegen Union toch iets anders uitzien dan in de andere competitiematchen.

Dat heeft dan vooral betrekking tot de harde kern van Antwerp. De sfeergroep Antwerp Dynamite staat er voor bekend zich steevast te doen opmerken door het dragen van zwarte kledij, wat nogal in contrast staat met de clubkleuren rood en wit.

De Federatie van Antwerpse Supportersclubs heeft een oproep gedaan aan alle supporters om de potentiële titelmatch iets rood aan te trekken. "Voor zondag sluiten we ons aan bij de vraag om in het rood te komen. We zullen voor 1 keer ons zwarte shirt in de kast laten hangen", valt op de Instagrampagina van Antwerp Dynamite te lezen.

De supportersgroep schaart zich dus helemaal achter dit initiatief. "Laten we voor 1 keer als één geheel een mooi rood blok vormen."