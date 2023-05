Afscheidnemende speler van KV Mechelen is teleurgesteld in de club

Het is nooit leuk om de club te verlaten waar je vijf jaar voor uitkwam. Zeker niet als het via de achterdeur is. Hij begrijpt de beslissing wel, al kon hij nog wel een meerwaarde zijn voor hen.

Lucas Bijker kwam sinds zijn komst in 2018 tot 115 officiële duels voor Mechelen, maar miste dit seizoen grotendeels door een zware knieblessure. "Ergens begrijp je dat, ergens niet. Ik heb mezelf dit seizoen niet kunnen laten zien door blessureleed. En als ze ergens kunnen op besparen, zullen ze het niet laten", vertelt Bijker tegen Het Laatste Nieuws. "Er was twijfel of ik mijn niveau nog zou halen. Maar ik ben inmiddels weer topfit en de seizoenen hiervoor had ik bijna alles gespeeld."

Bijker zag het al aankomen, omdat de club maar niets liet weten over zijn aflopende contract. "Ik probeerde dat gevoel van me af te zetten, focuste me op de bekerfinale om fit te worden. En dat lukte."

Bijker zou echter niet aantreden in de bekerfinale en in de tribune moeten plaatsnemen.