'Brecht Dejaegere klaar voor nieuw avontuur in Jupiler Pro League'

Brecht Dejaegere speelde de voorbije twee jaar bij Toulouse. Daar heeft hij nu een belangrijke beslissing genomen richting toekomst.

De transfer van Brecht Dejaegere naar het Franse Toulouse kan zeker een succes genoemd worden. Dit seizoen pakte de aanvoerder nog de beker. Toch lijkt het verhaal van onze landgenoot bij Toulouse helemaal geschreven.

Volgens La Dernière Heure heeft Dejaegere zopas een contractverlenging voor een extra seizoen bij de Franse club geweigerd. Hij zou een terugkeer naar de Jupiler Pro League als volgende stap in zijn carrière zien.

Er kwamen al aanbiedingen van andere Franse clubs en ook uit Turkije is er de nodige interesse. Verschillende clubs, zo schrijft de Waalse krant, waaronder uit de top acht van de Jupiler Pro League, willen Dejaegere binnenhalen en hebben al de nodige gesprekken aangeknoopt.

Of het om een terugkeer naar KAA Gent gaat is niet geweten, al lijkt dat volgens La Dernière Heure weinig waarschijnlijk. Afwachten dus wat het wordt voor Dejaegere, maar de kans is dus heel groot dat hij volgend seizoen op de Belgische velden te zien is...