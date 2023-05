Duidelijkheid over Yaremchuk? "Enkel zo zal hij renderen bij Club Brugge"

Roman Yaremchuk kostte Club Brugge afgelopen zomer 16 miljoen euro. Veel heeft blauwzwart daar nog niet aan gehad.

Het seizoen was voor Roman Yaremchuk een ware lijdensweg bij Club Brugge. Veel goede wil en inzet, maar hetgeen je verwacht van een spits kon hij niet brengen. Volgens Nordin Jbari werd hij niet op de juiste manier gebruikt en is het daarom dat hij geen rendement had voor Club Brugge.

“Ik vind dat Jutgla en Yaremchuk complementair zijn en het best renderen als ze samen in de spits staan”, vertelt Jbari aan de Krant van West-Vlaanderen. “Een topfitte Yaremchuk is iemand met een goeie snelheid en met diepgang, dat weten we van zijn prestaties bij Gent en met Oekraïne op het WK, en Jutgla is een vaardig type dat errond kan spelen en kan afhaken.”

Jbari sprak er zelfs over met Rik De Mil, maar die gaf net hetzelfde antwoord als Carl Hoefkens eerder op het seizoen deed. “Ik denk daaraan, maar dan krijgen we problemen bij balverlies. Hij koos zondag ook duidelijk voor een verdedigende aanpak. Met Onyedika én Odoi voor de verdediging blokkeerde hij het middenveld van Antwerp.”

De Mil had uiteindelijk een geluk bij een ongeluk tegen The Great Old volgens Jbari. “Het is pas door het uitvallen van Mata dat hij iets offensiever is gaan spelen: Odoi verhuisde naar de flank en met Nielsen kwam er een offensievere middenvelder in zijn plaats die uiteindelijk met zijn infiltraties het verschil maakte.”